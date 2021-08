Meer bosbranden in Italië, regio wil noodtoestand

Op het eiland Sicilië is al hulp gearriveerd van het vasteland na een verzoek aan Rome. Woensdag bestrijden brandweerlieden uit het hele land talrijke branden op Sicilië. De burgerbescherming heeft het brandrisico op heel het eiland op het hoogste niveau gezet. Voor delen van Sicilië zijn temperaturen rond de 40 graden voorspeld.

Dinsdag kwam de brandweer over het hele land op 530 plekken in actie, waarvan meer dan de helft op Sicilië en in de zuidelijke regio’s Calabrië en Apulië. Er worden ook blusvliegtuigen ingezet, waaronder twee uit Frankrijk.

De vlammen komen in sommige gevallen tot het strand, vakantieresorts en bewoonde gebieden. Droogte, hitte en wind zijn aanjagers voor de branden, die naar wordt aangenomen in veel gevallen zijn aangestoken. De politie heeft de afgelopen dagen meerdere verdachten opgepakt.