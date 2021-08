Anticorruptiestichting Navalni tevergeefs in verzet tegen verbod

De anticorruptiestichting van de Russische dissident Aleksej Navalni blijft als extremistisch gelden, en is zodoende verboden. Russische rechters verwierpen het bezwaar van de beweging tegen het negatieve label dat in juni was opgelegd, aldus advocaten van de groep.

Door het oordeel van de rechtbank is niet alleen de stichting, maar zijn ook andere organisaties van de in een strafkamp opgesloten oppositieleider Navalni buitenspel gezet. Het vonnis komt niet onverwacht door de druk van de machthebbers in het Kremlin om kritische politici aan banden te leggen in aanloop naar de parlementsverkiezingen volgende maand, zeggen waarnemers.

Een rechtbank had onlangs nog de bewegingsvrijheid van een belangrijke bondgenoot van Navalni beperkt. Advocate Ljoebov Sobol mag de komende 1,5 jaar geen massabijeenkomsten bijwonen en tussen 22.00 en 06.00 uur haar huis niet verlaten. Ook moet ze volgens haar advocaat in Moskou blijven en zich drie keer per maand melden bij de politie.