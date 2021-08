Financiële divisie VW profiteert van grote vraag naar occasions

De financiële tak van autoconcern Volkswagen profiteert volop van de groeiende vraag naar tweedehands auto’s. Volkswagen Financial Services verwacht om die reden vier jaar eerder aan zijn winstdoelstelling te voldoen dan eerder geraamd. Dat komt onder meer door de tekorten aan chips die de productie van nieuwe auto’s in de weg zit. Daardoor verschuift de vraag naar occasions.

Volgens financieel directeur Frank Fiedler van Volkswagen Financial Services zal het onderdeel dit jaar al een operationele winst van 4 miljard euro in de boeken zetten, in plaats van pas in 2025. De resultaten van dit jaar klimmen tot recordhoogtes doordat vrij nieuwe gebruikte auto’s voor meer geld worden verkocht dan voorzien. Bepaalde occasions worden ook weer als leaseauto aangeboden omdat er geen nieuwe auto’s beschikbaar zijn.

Volkswagen Financial Services is een van ‘s werelds grootste verzekerings- en financieringsmaatschappijen voor de auto-industrie. Het onderdeel zorgt al jaren voor een stabiele bron van inkomsten voor de Duitse onderneming. Volkswagen wil op dit vlak leasemaatschappijen LeasePlan en ALD inhalen en de grootste vlootbeheerder van Europa worden. De divisie is ook van plan om meer mobiliteitsdiensten aan te bieden. Dan gaat het onder meer om voertuigabonnementen en kortetermijnverhuur.

Wanbetalingen

Het bedrijfsresultaat van de kredietdivisie is in de eerste helft van het jaar meer dan verdubbeld tot 2,3 miljard euro. Het aantal nieuwe contracten steeg met bijna een kwart. Daarnaast vielen de kosten voor krediet- en restwaarderisico’s lager uit.

Het Volkswagen-onderdeel legde vorig jaar 500 miljoen euro opzij om mogelijke wanbetalingen als gevolg van de pandemie op te vangen. Dat bedrag blijft daarvoor gereserveerd. Fiedler merkte wel op dat het aantal klanten met betalingsachterstanden veel lager uitviel dan aanvankelijk was voorzien.