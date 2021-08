Attractieparken vaak helemaal vol door minder grote capaciteit

‘We zitten bijna iedere dag vol’, zegt een woordvoerder van de Efteling in Noord-Brabant. In het park mag nu ongeveer de helft van het normale aantal bezoekers naar binnen. ‘Eerder bereikten we bijna nooit de maximale capaciteit, dus dat verschil merken we zeker.’ Ook bij Toverland, dat in Limburg ligt, zitten ze nu een stuk vaker aan het maximum, vertelt een woordvoerder. ‘We zien veel vaker dat het park vol zit dan voorheen, doordat we 50 procent van onze normale capaciteit hebben.’

Dat verschil is ook merkbaar bij het Overijsselse Avonturenpark Hellendoorn, waar zo’n 40 procent van het normale aantal bezoekers wordt toegelaten. ‘We zijn nu zeker drie dagen per week uitverkocht’, zegt een woordvoerder. ‘Voorheen waren we dit zo’n vijf keer, in vier weken zomervakantie.’

Online reserveren

Eerder konden bezoekers ook op de dag zelf aan de deur van attractieparken een kaartje kopen, maar om zicht te houden op het aantal bezoekers kan dat nu niet meer. Mensen moeten online hun bezoek reserveren, vaak al dagen van tevoren vanwege de beperkte capaciteit. Toch zijn er nog steeds bezoekers die de dag zelf een kaartje willen halen, ziet Avonturenpark Hellendoorn, die veel belletjes krijgt. ‘We moeten mensen vaak ‘nee’ verkopen.’

Volgens de woordvoerders van Avonturenpark Hellendoorn en Toverland zitten hun parken ook sneller vol doordat veel Nederlanders vakantie vieren in eigen land. Zo ziet Avonturenpark Hellendoorn dat omliggende vakantieparken veel drukker zijn dan anders. ‘Veel Nederlanders gaan op vakantie in eigen land. Die mensen komen vervolgens naar ons toe.’ Ook Toverland merkt dat er aanzienlijk meer Nederlanders in het park komen dan andere jaren. ‘Veel mensen blijven toch in eigen land en hebben bijvoorbeeld een vakantie in de regio geboekt. Die mensen gaan nu een dagje eropuit.’

Buitenlandse toeristen

Het valt alle drie de parken op dat minder buitenlandse toeristen langskomen dan gedurende andere zomers. ‘We zien dat met name het aantal Duitse bezoekers lager uitvalt dan andere jaren’, zegt een woordvoerder van Toverland, ‘wat te maken heeft met de reisbeperkingen. Vanuit België is het aantal bezoekers ook lager, maar dat valt mee vergeleken met Duitsland.’ Dat ziet ook Avonturenpark Hellendoorn, waar de stroom aan Duitse toeristen volgens de woordvoerder nagenoeg is gestopt. ‘Daar was ook geen ruimte voor geweest trouwens, we zijn nu vaak al helemaal uitverkocht.’

Ook de Efteling merkt dat minder buitenlandse bezoekers langskomen. ‘De verhoudingen liggen zeker anders dan normaal.’