Hugo Boss richt zich met nieuwe strategie op jongere kopers

Grieder deed zijn plan woensdag uit de doeken. Naast een verdubbeling van de omzet moet ook de winstmarge van het concern omhoog tot een niveau van voor de crisis van 12 procent.

Het is niet voor het eerst dat Hugo Boss, vooral bekend van de pakken en andere formele kleding, zichzelf opnieuw wil uitvinden. De onderneming werd door de crisis hard getroffen omdat mensen veel thuis werkten en om die reden vaker vrijetijdskleding kochten. In het tweede kwartaal van het jaar waren er bij Hugo Boss wel tekenen van herstel, naarmate de coronabeperkingen werden opgeheven.

Comebac

In de nieuwe strategie concentreert de onderneming zich met name op de merken Hugo en Boss. Daarbij zal Hugo zich richten op jonge trendsettende klanten. Daarbij is er meer ruimte voor zogeheten streetwear en kleurrijke ontwerpen. Boss blijft zich richten op kwaliteitspakken met een twist, voornamelijk in de kleuren zwart, camel en wit. Mogelijk gaat het ook om een uniseks collectie.

Grieder sluit niet uit dat Hugo Boss op termijn zijn collectie jeans, ondergoed, sneakers en make-up uitbreidt. In een toelichting sprak hij van een ‘comeback’ voor de onderneming.

Digitale capaciteit

Het bedrijf is van plan om tegen 2025 zo’n 500 miljoen euro te steken in het opknappen van 80 procent van zijn winkelnetwerk en meer dan 150 miljoen euro in het verbeteren van zijn digitale capaciteit. Voor de promotie van het merk lijkt Hugo Boss ook een aantal beroemdheden te willen strikken om zowel meer fans als klanten te krijgen.

Grieder, die eerder bestuurder was bij Tommy Hilfiger en in juni bij Hugo Boss aan het werk ging, wil ook meer verkopen via derden via zogeheten groothandelsdistributie. Dat staat haaks op de koers van luxemerken als Burberry en Prada die de groothandelsactiviteiten juist aan het terugschroeven zijn.