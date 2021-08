ID&T: situatie rondom cultuursector doet pijn

De situatie in de culturele sector en de besluitvorming van het kabinet hierover ‘blijft steken’, zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur bij ID&T. ‘De reisbranche mag steeds een stukje verder open en de culturele sector lijkt steeds een stukje verder dicht te gaan. Het is niet dat we het een andere branche niet gunnen, maar het steekt natuurlijk wel.’ ID&T is organisator van grote festivals en feesten als Mysteryland, Defqon.1 Weekend Festival, Awakenings en Sensation.