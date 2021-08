Schaakrubriek: Vriendje Stockfish vindt zwart duidelijk beter in partij tussen Karjakin en Shankland

Dat laatste woord kan zowel doolhof als verbijstering betekenen en dat is zeker van toepassing op de 151 eindspelen die we voorgeschoteld krijgen van de heren Tadic, Perunovic en Ivanisevic. Alle dus uit 2020 en alles komt voorbij: blitz, rapid en klassiek, al dan niet online. Verdeeld over de thema‘s Pion, Paard/Loper, Toren en Dame. Uitgebreid geanalyseerd en toegelicht. Daarna mag de student aan de slag met 42 tests waarvan gelukkig ook de oplossingen vermeld worden. Als toetje een ongelooflijke correspondentie-partij tussen Petrovic en Davidov met veel motieven uit het voorgaande met na 157 zetten winst voor wit. Het boek is ook weer prachtig uitgevoerd met een harde kaft (€ 27,50).

