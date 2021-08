Amerikaanse bedrijven hebben moeite met werven personeel

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in juli beduidend minder hard gegroeid dan verwacht. Nieuwe cijfers van loonstrookverwerker ADP wijzen erop dat veel bedrijven moeite hebben met het vinden van personeel nu de economie weer flink aantrekt en de vraag naar extra werknemers toeneemt.

Volgens ADP kwamen er afgelopen maand slechts 330.000 nieuwe banen bij in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten. Economen hadden in doorsnee op 683.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Het cijfer van juni werd daarnaast ook nog neerwaarts herzien naar 680.000 nieuwe banen. Eerder werd hier nog een plus van 692.000 arbeidsplaatsen gemeld.

De Verenigde Staten waren erg snel met het vaccineren van zijn bevolking. Daardoor konden de coronamaatregelen daar ook eerder worden versoepeld en toonde de arbeidsmarkt eveneens snel herstel. ADP-econoom Nela Richardson spreekt nu van een duidelijke vertraging van de banengroei. Ze wijst er ook op dat het lastig kan zijn voor bedrijven om personeel te werven vanwege de zorgen over de verspreiding van nieuwe varianten van het coronavirus.

De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.