Pride Walk zaterdag van Martin Luther Kingpark naar Amsterdam CS

De Pride Walk in Amsterdam begint zaterdag in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. De jaarlijkse demonstratie voor gelijke rechten voor de regenboogcommunity gaat daarvandaan via de Rijnstraat, het Frederiksplein, de Reguliersbreestraat, het Rokin en de Dam om te eindigen bij het Centraal Station, zegt een woordvoerder van het evenement.