Ook WhatsApp komt met verdwijnfunctie voor foto’s en filmpjes

Gebruikers van WhatsApp kunnen voortaan foto’s en filmpjes versturen die verdwijnen zodra de ontvanger ze heeft bekeken. ‘Je kunt bijvoorbeeld een foto voor eenmalige weergave sturen van nieuwe kleding die je in een winkel aan het passen bent, een snelle reactie op een bepaald moment of iets vertrouwelijks zoals een wifi-wachtwoord’, aldus de berichtendienst, die eigendom is van Facebook.