Laschet schort begin campagne op vanwege nasleep waterramp

Laschet is door het conservatieve blok CDU/CSU naar voren geschoven om Merkel op te volgen na de verkiezingen van 26 september. Die zusterpartijen gaan nog aan kop in de peilingen, maar Laschet zag zijn persoonlijke populariteit na de waterramp wel slinken in de peilingen. De deelstaatpremier raakte onder meer in opspraak doordat op camerabeelden was te zien hoe hij stond te lachen in het rampgebied. Hij bood daar herhaaldelijk excuses voor aan.

De CDU’er scoorde in een recente peiling lager dan politieke rivalen toen kiezers de vraag kregen wie ze het liefst als bondskanselier zien. Laschet kreeg de steun van 15 procent van de respondenten, minder dan Annalena Baerbock van De Groenen (18 procent) en Olaf Scholz van de centrumlinkse regeringspartij SPD, die op 21 procent uitkwam.

Het noodweer heeft naast het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen ook vooral het aangrenzende Rijnland-Palts zwaar getroffen. De watersnood in het westen van Duitsland heeft het leven gekost aan zeker 186 mensen. De CDU-woordvoerder zei dat premiers van de deelstaten en vertegenwoordigers van de landelijke overheid komende dinsdag overleggen over mogelijkheden om de hulp aan getroffen gebieden te versnellen.