België beboet ook Nederlandse toeristen zonder coronabewijs

De Belgische politie heeft in juli 102 bekeuringen van elk 250 euro uitgedeeld aan toeristen die niet aan de inreisvoorwaarden voldeden, zoals volledig tegen Covid-19 zijn ingeënt. Hoeveel van deze betrapte reizigers uit Nederland kwamen is nog niet bekend, zegt een woordvoerster van de federale politie. ‘We proberen maximaal te controleren’.

Sinds 1 juli moeten Nederlanders en andere EU-burgers van 12 en ouder die langer dan 48 uur voor hun plezier in België willen verblijven kunnen bewijzen dat ze volledig zijn gevaccineerd (minimaal twee weken), minder dan 72 uur voor aankomst een negatieve PCR-test hebben ondergaan of zijn hersteld van Covid-19. Ook moeten ze, gevaccineerden inclusief, vooraf een Passenger Locator Form invullen, met gegevens over de verblijfplaats.

De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, heeft de luchthaven- en spoorwegpolitie opgedragen vakantiegangers bij aankomst te controleren, en de verschillende politiezones, vooral in de buurt van de Nederlandse, Duitse en Franse grens, gevraagd ‘de ogen en oren open te houden’, bevestigt commissaris Patrick De Smedt van de politiezone GRENS, waar drie gemeentes in de provincie Antwerpen onder vallen.

Steekproefsgewijs

Grenscontroles gebeuren niet maar steekproefsgewijs kunnen buitenlandse auto’s aan de kant worden gezet. ‘We hebben er geen extra ploegen voor ingezet maar als we een Nederlandse auto zien met een caravan of een dakkoffer dan maakt die wel kans op een controle’, vertelt de politiecommissaris.

Volgens De Smedt wordt in dat geval gevraagd of er wordt doorgereisd of dat er sprake is van een langer verblijf in België. Dat hoeft niet per se met documenten te worden aangetoond. Of de waarheid wordt gesproken ‘voelt de politie wel aan’. Volgens hem zijn er in zijn zone nog geen boetes uitgedeeld.

België beschouwt Nederland sinds 17 juli 2021 als rode zone. Dat betekent dat toeristen die bij het inreizen geen coronacertificaat of ander bewijs kunnen overleggen zich moeten laten testen en in quarantaine moeten tot het resultaat negatief is.