Doden bij bosbranden Albanië en Kosovo, Nederland stuurt heli

In het Zuid-Albanese dorp Asim Zeneli stierf een 64-jarige man aan brandwonden nadat hij volgens lokale media had geweigerd zijn brandende huis te verlaten. In het in Centraal-Kosovo gelegen Malisheva meldde de politie woensdag dat een man is gestikt terwijl hij probeerde zijn brandende schuur te redden.

De bosbranden in het zuiden van Albanië zijn inmiddels geblust, maar op het Adriatische schiereiland Karaburun in het noorden ontstonden nieuwe branden. In de Kroatische regio rond Labisnica bij Split stonden woensdagochtend ongeveer 1600 hectare bos, pijnbomen en olijfgaarden in lichterlaaie. De politie noemde kortsluiting als oorzaak van de brand.

Door de droogte en harde wind laaien bosbranden in de regio al dagen steeds weer op. In Kosovo is vermoedelijk sprake van brandstichting omdat boeren traditioneel hun velden ‘schoonmaken’ door ze na de oogst aan te steken. Hiervoor is een arrestatie verricht.