Laatste oppositieleider in Belarus voor de rechter

Maria Kolesnikova, de laatste leidende figuur van de oppositie die nog in Belarus is, is met haar advocaat en medeverdachte Maxim Znak voor de rechter verschenen. Ze zit al sinds september 2020 vast. Andere Belarussische protestleiders, zoals Svetlana Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo, zijn het land ontvlucht. Vorige week riep Kolesnikova de Belarussische regering nog op geen geweld meer te gebruiken tegen de bevolking.

Kolesnikova en haar advocaat Znak worden verdacht van het ondermijnen van de nationale veiligheid, samenspanning om de macht over te nemen en het vormen van een extremistengroep. Als het tweetal schuldig wordt bevonden, kunnen ze tot twaalf jaar celstraf krijgen. De activiste danste en maakte hartjesgebaren terwijl ze in een glazen kooi in de rechtbank stond.

Kolesnikova sloot zich in 2020 aan bij de massale protesten tegen de omstreden presidentsverkiezingen in Belarus en ze werd een belangrijk figuur in de protestbeweging tegen president Aleksandr Loekasjenko. In september werd ze ontvoerd door de geheime dienst. De activiste zou worden uitgezet naar Oekraïne, maar kort voordat ze de grens over zou gaan verscheurde ze haar paspoort. Hierdoor kon haar deportatie niet doorgaan.

Bij de protesten van vorig jaar vielen verscheidene doden en honderden gewonden en werden duizenden mensen gearresteerd. Mensenrechtenactivisten hebben herhaaldelijk martelingen in Belarussische gevangenissen aan de orde gesteld.