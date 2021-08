Verdachte fatale mishandeling Mallorca opgepakt

De politie heeft woensdagochtend een 19-jarige verdachte uit Hilversum aangehouden die mogelijk betrokken was bij twee geweldsincidenten in de vroege ochtend van 14 juli in El Arenal op Mallorca. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan twee slachtoffers op en tegen het hoofd te hebben geschopt.

De verdachte was met een vriendengroep op vakantie op het Spaanse eiland waar ruzie werd gezocht met andere vakantiegangers. Een 27-jarige man uit Waddinxveen werd daarbij dusdanig mishandeld dat hij later overleed.