Doden en gewonden bij frontale treinbotsing in Tsjechië

De treinen botsten bij Domazlice, vlak bij de Duitse grens. De Tsjechische minister van Transport, Karel Havlicek, noemde het incident zeer ernstig en is naar de plek van het ongeluk gegaan. Een van de twee treinen was een sneltrein van München naar Praag. Reddingswerkers zeiden dat ze talrijke slachtoffers op de plek van het ongeluk hebben aangetroffen en dat ze bezig zijn gewonden en andere reizigers te evacueren. Volgens Duitse media is er ook een reddingshelikopter uit Regensburg in de Bondsrepubliek actief.

Het Tsjechische spoorwegnetwerk geldt op veel plaatsen als verouderd. Volgens de eerste berichten heeft de sneltrein uit München een rood sein gemist.