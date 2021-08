Shell bekijkt of het nog langer actief wil zijn in Nigeria

Olie- en gasconcern Shell bekijkt momenteel of het nog langer actief wil zijn op het vasteland van Nigeria. ‘Er zijn besprekingen gaande met de Nigeriaanse regering over de volgende stappen voor onze onshore-activiteiten in Nigeria. We zijn in de beginfase van de herziening van de commerciële opties’, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in De Telegraaf.

Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Shell liet topman Ben van Beurden al doorschemeren dat niet langer vaststond dat Shell in Nigeria zou blijven. Daarmee doelde hij niet op de aanwezigheid in de wateren voor de kust van Nigeria. Daar blijft Shell wel actief.

Het Brits-Nederlandse bedrijf kampt al jaren met problemen door lekkages en diefstal in het grootste olieproducerende land van Afrika. Over de impact op het milieu als gevolg daarvan vinden ook al jaren rechtszaken plaats. Eerder dit jaar werd bekend dat de Nigeriaanse Shell-dochter van het gerechtshof in Den Haag enkele boeren in het land een schadevergoeding moet betalen. De Nigerianen verweten Shell dat hun dorpen in de Nigerdelta vrijwel onleefbaar zijn geworden door olievervuiling. Omdat de grond onbruikbaar werd en visgebied verloren ging, verloren ze ook hun middelen van bestaan.

Shell kondigde later aan in de slepende zaak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het bedrijf gaf aan moeite te hebben met de manier waarop het proces is verlopen, vooral omdat het aan ‘behoorlijk overleg’ over de kwestie met alle partijen ontbrak. Daarmee is het een principekwestie geworden. Shell benadrukte ook dat er al vele stappen zijn gezet om de olielekkage aan te pakken.