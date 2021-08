Druk op Cuomo neemt toe, ook gouverneurs eisen vertrek

De gouverneur van de Amerikaanse staat New York staat onder enorme druk om af te treden. Inmiddels hebben ook de Democratische gouverneurs van de staten Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania en New Jersey hun partijgenoot Andrew Cuomo opgeroepen te vertrekken. Ze zeggen geschokt te zijn door de uitkomst van een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag door de gouverneur.

Cuomo heeft volgens onderzoekers zeker elf vrouwen lastiggevallen, bijvoorbeeld door ze te betasten en opmerkingen te maken over hun uiterlijk. De publicatie van hun 165 pagina’s tellende rapport over het wangedrag leidde direct tot een roep om het vertrek van de gouverneur. Ook belangrijke partijgenoten als president Joe Biden en voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden vinden dat Cuomo moet aftreden.

De advocate van Cuomo publiceerde op haar beurt een lange verklaring om haar cliënt te verdedigen. Ze zei dat de onderzoekers die Cuomo van wangedrag beschuldigen vooringenomen waren en bewijs hebben genegeerd. In de verklaring van de juriste staan ook tal van foto’s waarop te zien is hoe de gouverneur publiekelijk prominente politici op de wang kust of omhelst, onder wie ook Barack Obama, Hillary Clinton en Pelosi.

Afzettingsprocedure

Als Cuomo weigert te vertrekken, kan het parlement van zijn staat proberen hem opzij te schuiven. Democraten in die New York State Assembly hielden dinsdag achter gesloten deuren een spoedbijeenkomst. Ze bespraken toen volgens bronnen van The New York Times of ze alleen op basis van het rapport over seksueel wangedrag al een afzettingsprocedure in gang moeten zetten. Daar zou veel steun voor zijn geweest.

Als de gouverneur wel aftreedt, wordt hij vervangen door luitenant-gouverneur Kathleen C. Hochul. Dan wordt de staat voor het eerst bestuurd door een vrouw.