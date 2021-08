Toyota heeft weinig last van chiptekort en voert winst flink op

Het Japanse autoconcern Toyota heeft zijn winst afgelopen kwartaal flink opgevoerd. De Japanse fabrikant heeft relatief weinig last van het chiptekort in de autowereld, omdat het nog een goede voorraad aan chips achter de hand heeft. Daardoor kan Toyota volop profiteren van het economisch herstel uit de coronacrisis.

De winst steeg tussen april en juni met ruim 460 procent op jaarbasis naar een recordhoogte van 897,8 miljard yen, omgerekend ongeveer 6,9 miljard euro. Het gaat om de hoogste winst die Toyota ooit in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar behaalde. Toyota verkocht in de eerste helft van 2021 ongeveer 5 miljoen auto’s, een derde meer op jaarbasis. Ook werden er 36 procent meer auto’s geproduceerd dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen fabrieken tijdelijk stil kwamen te liggen door de coronabeperkingen. De productie lag nog wel iets lager dan in de eerste helft van 2019.

Toch ziet Toyota in de sterke winsttoename geen reden om zijn winstverwachting voor de rest van zijn gebroken boekjaar te verhogen. Daarvoor verwijzen de Japanners naar aanhoudende onzekerheden door de verspreiding van het coronavirus, hoge materiaalprijzen en chiptekorten. Hoewel Toyota van het chiptekort tot nu toe weinig last had, gingen de problemen ook niet helemaal aan het concern voorbij. Recent moest de productie in twee fabrieken toch tijdelijk stilgelegd worden door een tekort aan chips. En de problemen zijn nog niet voorbij, want volgens analisten kan het gebrek aan onderdelen nog tot in 2022 aanhouden.