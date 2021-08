Klein verlies voor Nikkei ondanks winsten staalbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een klein verlies gesloten. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus in Japan. Ook een sterker dan verwachte krimp van de Japanse dienstensector in juli zorgde voor enige koersdruk. De staalbedrijven stonden in de belangstelling dankzij sterke resultaten van staalfabrikant Nippon Steel.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent lager de dag uit op 27.584,08 punten. Nippon Steel behoorde tot de sterkste stijgers en dikte 3 procent aan. De grootste staalproducent van het land schroefde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar flink op dankzij sterke resultaten in de afgelopen verslagperiode. Concurrent JFE Holdings won 1 procent. Aircomaker Daikin kreeg er 6 procent bij dankzij beter dan verwachte cijfers. Autofabrikant Toyota daalde 0,6 procent na publicatie van de kwartaalresultaten. Elektronicaconcern Sony (min 3 procent) en automaker Honda (min 0,5 procent) kwamen na de slotbel met cijfers.

SoftBank daalde 0,8 procent na berichten dat het Verenigd Koninkrijk overweegt de voorgenomen overname van chipontwerper Arm door de Amerikaanse halfgeleiderproducent Nvidia tegen te houden. ARM is eigendom van de Japanse techinvesteerder. Nvidia kondigde in september aan Arm te willen kopen voor 40 miljard dollar.

De Chinese beurzen wonnen terrein dankzij positieve cijfers over de dienstensector. De hoofdindex in Shanghai stond tussentijds 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,1 procent. Volgens marktonderzoekers Caixin en Markit is de groei van de dienstensector in China in juli verder versneld. Alibaba daalde licht in Hongkong ondanks een forse kwartaalwinst van de Chinese webwinkel. Tencent (plus 3 procent) toonde wat herstel. Het internetbedrijf ging een dag eerder flink onderuit door de vrees voor strengere regels voor onlinegaming in China.