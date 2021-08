Onderzoek: leerlingen met coronaklachten gaan toch naar school

Blijf thuis bij klachten is al sinds het begin van de coronacrisis een basisregel, geeft de vakbond aan. Van de leden die op middelbare scholen werken geeft 53 procent echter aan toch leerlingen te zien die met coronagerelateerde klachten op school verschijnen. In het mbo is dat 52 procent. Bij universiteiten gaat het om 35 procent van de leden die dit ziet gebeuren, in het hbo 28 procent en in het basisonderwijs 42 procent.

Volgens voorzitter CNV Onderwijs Daniëlle Woestenberg is het duidelijk dat hoestende, koortsige en proestende leerlingen niet bijdragen aan het gevoel van veiligheid van iedereen op school. ‘We moeten met zijn allen ook echt individuele verantwoordelijkheid nemen en elkaar daar op aanspreken, hoe vervelend dat soms voor iemand uitkomt.’

Slechte ventilatie

Sinds deze zomer is goed ventileren aan het rijtje basismaatregelen toegevoegd, aldus CNV Onderwijs. Maar het onderzoek wijst uit dat maar een klein deel van het personeel denkt dat de ventilatie in orde is. In het primair onderwijs gaat het om 33 procent, in het voortgezet onderwijs om 34 procent, in het mbo om 23 procent, in het hbo om 32 procent en in het wetenschappelijk onderwijs om 37 procent. ‘Dat zijn gewoon schokkende cijfers, na anderhalf jaar coronacrisis. Slechte ventilatie zorgt ook in ‘normale tijden’ al voor ziekte en uitval’, aldus Woestenberg. Zij had gehoopt dat corona als katalysator had gewerkt om dit al jaren bestaande probleem op te lossen. ‘Maar er gebeurt nog veel te weinig. Iedereen wijst naar elkaar.’

Van de deelnemers aan het onderzoek zegt meer dan 90 procent ten minste deels gevaccineerd te zijn. Jongeren van 12 jaar en ouder en hun ouders moeten zich realiseren dat een hogere vaccinatiegraad onder hen ook betekent dat de kans op lesuitval en quarantaines en in het uiterste geval schoolsluitingen veel kleiner wordt, zegt de voorzitter van CNV Onderwijs.

Volgens Woestenberg kunnen scholen veel veiliger worden als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het beperken van besmettingskansen. ‘Niemand in het onderwijs wil wéér een schooljaar met quarantaines, lesuitval en gesloten scholen.’