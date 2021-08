Moeder Booking.com profiteert waarschijnlijk van versoepelingen

Het moederbedrijf van Booking.com geeft woensdag een kijkje in de boeken. Waarschijnlijk heeft Booking Holdings in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan in de voorgaande periode. De onderneming had in de eerste drie maanden nog veel last van lockdowns en strenge coronamaatregelen, maar die werden in het voorjaar veelal versoepeld.

Booking is voor zijn inkomsten onder andere afhankelijk van commissies op hotel- en kamerreserveringen via zijn sites. Die daalden in het eerste kwartaal nog flink ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks de verliezen zag topman Glenn Fogel destijds wel al signalen dat de reisbranche aan het herstellen was, met name in de Verenigde Staten.

Het bedrijf zag door de coronacrisis het aantal hotelboekingen eerder drastisch dalen en was genoodzaakt miljarden te lenen. Om door de crisis te komen zocht Booking ook steun bij overheden. Verder sneed het bedrijf stevig in zijn personeelsbestand, waarbij duizenden banen verdwenen.

In mei ontstond er in Nederland nog grote ophef rond de onderneming. Toen werd bekend dat Booking miljoenen aan bonussen uitkeert aan de top, terwijl het vorig jaar een beroep deed op de coronasteunregeling NOW. Begin juni kondigde het bedrijf vervolgens aan om de tientallen miljoenen euro’s aan coronasteun die het bedrijf kreeg, terug te betalen aan de Nederlandse overheid. Ook in andere landen ging de onderneming steun terugbetalen.