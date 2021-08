Biden maant leiders Florida en Texas Covid-richtlijnen te volgen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft er woensdag bij de Republikeinse leiders in de staten Florida en Texas op aangedrongen de Covid-richtlijnen van de gezondheidsdienst (CDC) te volgen - of anders ‘uit de weg te gaan’. Florida en Texas zijn samen goed voor ongeveer een derde van alle nieuwe Amerikaanse coronabesmettingen.

De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft zich meermaals verzet tegen strikte Covid-beperkingen. Vrijdag blokkeerde hij nog mondkapjesplichten op scholen. De gouverneur van Texas, Greg Abbott, vaardigde afgelopen voorjaar een decreet uit dat boetes oplegt voor mondkapjesplichten.

‘Sommige gouverneurs zijn niet bereid om het juiste te doen om deze pandemie te verslaan. Ze moeten bedrijven en universiteiten die wel het juiste willen doen, toestaan ​​dat te doen’, zei Biden, zonder de twee Republikeinse gouverneurs bij naam te noemen. ‘Ik zeg tegen deze gouverneurs: als jullie niet willen helpen, ga dan tenminste uit de weg.’

Volgens de gezondheidsdienst waren er sinds zaterdag ongeveer 72.000 nieuwe coronabesmettingen per dag in de Verenigde Staten, een stijging van 44 procent ten opzichte van de voorgaande week.

New York City maakte dinsdag bekend dat voortaan een vaccinatiebewijs vereist is in restaurants, sportscholen en andere openbare gelegenheden. Biden drong er bij andere steden en plaatsen op aan hetzelfde te doen.