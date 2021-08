Goede kwartaalberichten overvleugelen viruszorgen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten geëindigd. Beleggers lijken de vrees voor de besmettelijkere Delta-variant van zich af te hebben geschud. Daarbij hielpen opbeurende berichten van onder andere modemerk Ralph Lauren en sportkledingfabrikant Under Armour. De gamesector had te kampen met negatief nieuws uit China.

De Dow Jonesindex steeg 0,8 procent tot 35.116,40 punten. De brede S&P 500 won ook 0,8 procent tot 4423,15 punten, waarmee een nieuw record werd gevestigd. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,6 procent hoger op 14.761,29 punten.

Ralph Lauren kwam net als andere luxemerken met cijfers die aantoonden dat consumenten het geld weer graag laten rollen. De vergelijkbare verkopen verdubbelden in Noord-Amerika en Europa, waarbij het merk ook weer winst boekte. Beleggers beloonden die prestaties met een koerswinst van 6,1 procent.

Under Armour

Under Armour werd ook ruim 6 procent meer waard. Het merk, populair om zijn sneakers en comfortabel vallende sportkleding, meldde amper last te hebben van de terugkeer naar kantoor door werknemers die tijdens het thuiswerken minder formeel gekleed gingen. Under Armour verkocht door de heropening van winkels veel meer dan een jaar geleden en zag daarin aanleiding de winstverwachtingen te verhogen.

Gamebedrijven moesten verliezen incasseren. Een Chinese staatskrant riep op tot strengere regels voor makers van videospellen in het Aziatische land, omdat te veel jonge spelers verslaafd zouden raken aan games. In New York verloren game-uitgevers Electronic Arts, Zynga en Activision Blizzard tot 3,5 procent. Bij dat laatste bedrijf stapte bovendien een hoge bestuurder op nadat de staat Californië een rechtszaak had aangespannen wegens seksisme op de werkvloer bij Activision Blizzard.

NXP

Ook het Nederlandse NXP, dat een notering heeft in New York, trok de aandacht. De chipfabrikant is met optimistische vooruitzichten gekomen en won 0,7 procent. Door het wereldwijde chiptekort is er veel vraag naar computerchips en niet alleen de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maar alle chipbedrijven maken daardoor de laatste tijd flinke groei door.

Het Chinese Alibaba ging in New York 1,4 procent omlaag. Het internetbedrijf heeft in het tweede kwartaal wel een flinke winst geboekt. Een kwartaal eerder leed het bedrijf nog een zeldzaam verlies door een miljardenboete van de Chinese autoriteiten voor monopoliepraktijken.

De euro was 1,1865 dollar waard, tegen 1,1881 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 70,63 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 72,50 dollar per vat.