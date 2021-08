Honderden mensen wonen stille tocht bij in Rotterdam

Honderden mensen hebben dinsdagavond meegelopen tijdens een stille tocht voor de 15-jarige jongen die donderdag werd doodgestoken in de wijk Beverwaard in Rotterdam. In het park aan de Goedenraadweg, waar de jongen vorige week overleed, sprak een familielid de menigte toe.

‘Laat Joshua de laatste zijn’, aldus het familielid. ‘Het is tijd dat wij opstaan.’ Volgens de vrouw hebben kinderen een betere toekomst nodig. ‘Vandaag is het Joshua, we weten niet wie het morgen kan zijn. Zinloos geweld moet stoppen.’ Ze riep de aanwezigen op geluid te maken. ‘Jullie moeten het eruit gillen, zodat jullie straks met positieve energie door Beverwaard lopen.’ Na het roerige moment volgde een minuut stilte.

Tijdens de tocht was politie en handhaving aanwezig. Mensen namen bloemen mee, die ze neerlegden bij het huis van de jongen aan de Rhijnauwensingel. Sommigen droegen witte en blauwe ballonnen bij zich, die zij rond 20.00 uur de lucht inlieten. Mensen droegen shirts waarop teksten stonden, zoals: ‘wees een held, stop geweld’. Aan het einde van de tocht, terug bij het huis, werd rapmuziek afgespeeld.

Aanhouding

De tocht begon om 19.00 uur op de Rhijnauwensingel en ging via de Baarlopoort en Elslopoort door naar het park aan de Goedenraadweg. Rond 20.30 uur was de tocht afgelopen. Veel buurtbewoners bekeken het tafereel vanaf hun balkons of voor hun huizen.

De politie heeft vrijdag een leeftijdsgenoot aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Zijn precieze rol wordt nog onderzocht.

De reden voor de fatale steekpartij was waarschijnlijk een ruzie. De even oude verdachte en het slachtoffer hadden donderdagmiddag in het park met elkaar afgesproken en messen meegenomen, meldde het OM.