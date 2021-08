Bloomberg: Britten overwegen veto overname Arm door Nvidia

Het Verenigd Koninkrijk overweegt de voorgenomen overname van chipontwerper Arm door de Amerikaanse halfgeleiderproducent Nvidia tegen te houden. In Londen leven zorgen over de gevolgen die de deal heeft voor de nationale veiligheid, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Nvidia kondigde in september aan Arm te willen kopen voor 40 miljard dollar. Op dit moment is het Japanse conglomeraat SoftBank Group nog de eigenaar van het Britse bedrijf.

Arm ontwerpt chips volgens zijn eigen systeem. Als andere chipbouwers die ontwerpen willen gebruiken, kunnen ze een licentie nemen. Dat doen vrijwel alle chipmakers en Arm-chips zijn de standaard in de mobiele telefonie. Ook is het mogelijk om een licentie te nemen en vervolgens zelf chips te ontwerpen die gebruikmaken van de infrastructuur van Arm. Dat doet bijvoorbeeld Apple, dat die chips in iPhones en iPads stopt, maar ook begonnen is met de omschakeling naar Arm-chips voor zijn laptops en desktopcomputers.

Monopolievorming

De Britse minister voor Cultuur, Media en Digitale Zaken, Oliver Dowden, gaf de concurrentiewaakhond CMA in april opdracht om te onderzoeken of de overname voor monopolievorming zou zorgen. In een rapport schreef de mededingingsautoriteit vervolgens dat de samensmelting van de chipbedrijven nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de Britse nationale veiligheid, meldt Bloomberg op basis van een ingewijde. Een andere bron stelt dat het Verenigd Koninkrijk de kwestie waarschijnlijk verder wil onderzoeken.

Hoe de overgang van Arm van een Japanse naar een Amerikaanse eigenaar de nationale veiligheid van het Verenig Koninkrijk raakt, is niet direct duidelijk. Wel is bekend dat bedrijven in de chipsector vaak meegezogen worden in diplomatieke conflicten tussen landen, zoals tijdens de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Britten hebben nog geen definitief besluit genomen over de goedkeuring van de deal, zo wordt benadrukt. Woordvoerders van de CMA en de Britse regering wilden niet reageren op het nieuws.