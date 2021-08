Modemerk Ralph Lauren profiteert van heropenen winkels

Modeketen Ralph Lauren deed het de afgelopen maanden veel beter dan verwacht. Dat kwam met name door het aantrekken van verkopen in Noord-Amerika en Europa, waar winkels de afgelopen maanden verder heropenden, stelt topman Patrice Louvet. Ondanks het relatief langzamere tempo waarmee de coronavaccinaties in Europa op gang kwamen en regels konden versoepelen, stegen de verkopen flink in dit deel van de markt.

Met name de inkoop bij groothandels in Noord-Amerika en Europa veerden op. In Azië stegen de verkopen de afgelopen drie maanden minder hard ten opzichte van Europa. Dat komt omdat de markt daar eerder begon te herstellen van de pandemie. Met name de verkopen in China zorgden in eerdere kwartalen al voor verbeterde resultaten bij het kledingmerk, bekend van het polospeler-merkteken. Ralph Lauren is ook sponsor van het Amerikaanse olympische team.

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, dat eindigde op 26 juni, verdubbelde de omzet van winkels in Noord-Amerika en Europa die langer dan een jaar open zijn. De totale nettowinst kwam daardoor in april, mei en juni uit op 165 miljoen dollar, omgerekend bijna 140 miljoen euro. Een jaar geleden zette het bedrijf nog een verlies van bijna 130 miljoen dollar in de boeken.

Topman Louvet ziet ondanks de problemen die de coronacrisis heeft veroorzaakt in bepaalde markten mogelijkheden voor het modemerk om verder door te groeien. Voor de rest van het boekjaar verwacht Ralph Lauren dat de omzet met een kwart tot een derde zal toenemen ten opzichte van vorig jaar.