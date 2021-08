Chinese markt binnenlandse vluchten voor het eerst de grootste

De Chinese markt voor binnenlandse vluchten was in 2020 voor het eerst de grootste ter wereld. Volgens de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA kwam dat door het snelle herstel van het binnenlandse luchtverkeer in dat land na aanvankelijk strenge maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.

De afnames in passagiersaantallen waren vorig jaar in de werelddelen Azië en Oceanië gecombineerd het laagste wereldwijd met 53 procent over het hele jaar. Er gingen in die regio in totaal 781 miljoen passagiers aan boord van een vliegtuig. In Europa waren dit er 390 miljoen, een afname van 67 procent vergeleken met een jaar eerder. Wereldwijd was de krimp 60 procent, waardoor het totaal aantal passagiers uitkwam op 1,8 miljard.

Met China Southern Airlines en China Airlines leverde het Aziatische land bovendien twee van de vijf grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. De top bestond verder uit de Amerikaanse maatschappijen American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines.