Pentagon in lockdown na schietpartij in omgeving

Het Amerikaanse ministerie van Defensie in Arlington bij Washington is dinsdag afgegrendeld na een schietpartij net buiten het complex, het Pentagon. Werknemers kregen het advies in het gebouw te blijven en dekking te zoeken.

Amerikaanse media berichten dat er slachtoffers zijn gevallen bij het openbaarvervoerknooppunt Pentagon Transit Center. Dat wordt dagelijks door duizenden Pentagon-medewerkers gebruikt om naar hun werk te gaan. Langs het enorme vijfhoekige gebouw staan hulpdiensten en beveiligers klaar.