Hoge Veluwe: wolf heeft moeflons gedood

Een wolf heeft in Nationaal Park De Hoge Veluwe moeflons gedood. Dat is opmerkelijk, want De Hoge Veluwe plaatste in 2019 juist hekken rondom het natuurpark om de wolf buiten te houden. Een jachtopzichter heeft het roofdier gezien, aldus hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker. De Hoge Veluwe kijkt nu beelden van cameravallen na in de hoop opnames van de wolf te vinden.

Leidekker kon dinsdag niet zeggen hoeveel moeflons door de wolf zijn gedood. De Hoge Veluwe is ruim 5000 hectare groot en de moeflons lopen vrij rond. Er zijn echter dode wilde schapen aangetroffen. Het park gaat nu eerst proberen de kudde moeflons in veiligheid te brengen. Daarna wordt bekeken of de wolf op legale wijze uit het natuurpark gezet kan worden. Het is nog niet bekend of het om een zwerfwolf gaat of om een van de wolven die zich dicht bij De Hoge Veluwe hebben gevestigd.

De wolf is volgens Leidekker via een gat in het hek naar binnen gekomen. ‘Er worden altijd wel gaten in de hekken geknipt door vandalen of door mensen die gratis binnen willen komen. De laatste tijd gebeurt het echter wel een stuk vaker. We weten het natuurlijk niet, maar misschien zijn er wel mensen die expres ruimte voor de wolf willen maken. Terwijl De Hoge Veluwe particulier bezit is en de eigenaar dus zelf mag beslissen of hij wel of geen wolven binnen wil hebben.’

De parkdirectie is vooral vanwege de moeflons al vanaf het begin tegen de terugkomst van wolven op de Veluwe. De moeflons lopen sinds 1921 in het gebied en zorgen er door begrazing voor dat de beroemde zandverstuivingen open vlaktes blijven. Als de moeflons verdwijnen, zijn de zandverstuivingen zo veranderd in bos en verdwijnt de unieke biodiversiteit, aldus Leidekker.