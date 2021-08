Uitmarkt in aangepaste vorm op Museumplein

De Uitmarkt in Amsterdam, die wordt gezien als de landelijke opening van het theaterseizoen, heeft op 27, 28 en 29 augustus plaats in een aan de coronacrisis aangepaste vorm op het Museumplein. Voor tv-kijkers wordt er tijdens speciale uitzendingen geschakeld naar diverse culturele locaties ook elders in het hele land, waar vandaan onder anderen Plien en Bianca en Anne Wil Blankers hun bijdragen zullen leveren.