‘Dam tot Damloop met 1,5 meterregel is heel lastig verhaal’

De organisatie van de Dam tot Damloop kijkt reikhalzend uit naar 13 augustus, wanneer demissionair premier Mark Rutte mogelijk meer duidelijkheid geeft over de evenementen die gepland staan in september. De hardloopwedstrijd in het weekend van 18 en 19 september trekt normaal zo’n 45.000 deelnemers, maar organisator Le Champion betwijfelt of er dit jaar gelopen kan worden als de 1,5 meterrichtlijn in stand blijft.

De Dam tot Damloop vindt jaarlijks plaats en is 10 Engelse mijl lang. De route loopt van de Prins Hendrikkade in Amsterdam naar de Peperstraat in Zaandam. De organisator verwacht dit jaar een stuk minder deelnemers aan de startlijn. Waar er normaal gesproken aan het hele weekend, waarin er ook een avondloop en fiets- en wandelactiviteiten zijn, zo’n 80.000 mensen meedoen, wordt nu gerekend op 60.000 deelnemers.

‘Áls we in staat zijn een normale editie te organiseren’, zegt Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion.’Want als de anderhalvemeter-richtlijn ook in september blijft gelden, dan wordt een Dam tot Damloop een ingewikkeld verhaal.’

Publiek langs de kant

‘Het is niet een evenement op een afgesloten terrein waar je iedereen kunt vragen om een QR-code of een testbewijs’, legt de organisator uit. ‘De Dam tot Damloop is een groot gebeuren met heel veel mensen op de openbare weg en met publiek langs de kant. De vraag is of die anderhalve meter dan door de veiligheidsdiensten gehandhaafd kan worden langs dat hele parcours. Dat lijkt niet heel realistisch.’

De organisatie hoopt 13 augustus goed nieuws te horen. De dalende coronabesmettingen en toenemende vaccinatiegraad stemmen optimistisch, zegt Van der Jagt, die denkt dat een normale editie van het evenement bij versoepelingen zeker mogelijk is. ‘We denken natuurlijk wel aan beperkte aanpassingen zoals iets meer spreiding op de dag’, stelt Van der Jagt. ‘En we houden er rekening mee dat we mogelijk met vaccinatie- en testbewijzen moeten gaan werken.’

Vorig jaar startte de Dam tot Damloop niet in de hoofdstad, maar bij de eigen voordeur van de deelnemers. Vanwege corona kon de wedstrijd niet doorgaan en was er een aangepaste ‘Home Edition’ met enkele duizenden hardlopers. ‘Wellicht maken we die afweging dit jaar ook nog’, zegt Van der Jagt. ‘Maar nog niks is zeker, het is nu nog koffiedik kijken tot half augustus.’