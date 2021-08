Aantal ziekenhuisopnames stijgt niet meer, minder positieve tests

Het aantal mensen dat vanwege het coronavirus in het ziekenhuis belandt, stijgt niet meer. In de afgelopen week zijn 541 mensen opgenomen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn wekelijkse cijfers. Een week geleden meldde het instituut 538 nieuwe opnames, wat door nameldingen uitkwam op 564. Het aantal mensen dat op een intensive care belandde steeg wel iets, van 115 naar 130.

Het zijn wel aanzienlijk meer opnames dan in de weken ervoor. Eind juni en begin juli kwamen per week zo’n vijftig tot honderd mensen in een ziekenhuis terecht.

Het aantal positieve tests blijft snel dalen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 21.005 meldingen. Dat is een afname van bijna 44 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Toen waren er 37.343 nieuwe gevallen, en dat was 46 procent minder dan de week daarvoor.