Twijfel onder experts over Britse coronacijfers

Britse experts breken zich het hoofd over het feit dat steeds minder nieuwe coronabesmettingen worden vastgesteld. De autoriteiten schrapten vorige maand de meeste overgebleven maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Ze hielden rekening met een flinke toename van het aantal coronagevallen tijdens de zomer, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren.

Uit de officiële cijfers kwam maandag naar voren dat in een dag tijd 21.952 mensen positief hebben getest op een coronabesmetting, tegenover ruim 24.000 op zondag en meer dan 26.000 op zaterdag. De autoriteiten hebben meerdere manieren om het verloop van de pandemie te volgen en kijken bijvoorbeeld ook naar ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Daar kwam volgens de BBC vorige week nog niet uit naar voren dat de uitbraak ook echt flink in hevigheid is afgenomen.

Er zijn volgens de omroep ondertussen ook geen aanwijzingen dat het aantal besmettingen omhoog is geschoten na de verregaande versoepeling van het coronabeleid op 19 juli, een dag die in Britse media het stempel Freedom Day (Vrijheidsdag) kreeg. De minister van Volksgezondheid had daar wel rekening mee gehouden en begin juli gewaarschuwd dat het aantal coronagevallen deze zomer tot 100.000 per dag zou kunnen stijgen.

Jongeren

Nieuwszender Sky News voerde maandag onderzoeker Tim Spector op, die vraagtekens zet bij de juistheid van de recente besmettingscijfers van de overheid. ‘We zien een veel snellere afname dan in eerdere golven, zelfs als daar complete nationale lockdowns aan voorafgingen’, zei Spector, die mede aan de basis stond van de onderzoeksapp ‘ZOE COVID Symptom Study’ waarmee besmette mensen hun ziekteverschijnselen kunnen doorgeven.

Spector noemde een aantal mogelijke redenen voor de afname van het aantal vastgestelde besmettingen. Zo worden volgens hem mogelijk minder jongeren getest, terwijl de vaccinatiegraad juist binnen die groep relatief laag is. ‘Het is voor ons niet zo eenvoudig om toegang te krijgen tot overheidsgegevens, maar als het aantal geteste jongeren verhoudingsgewijs daalt en het aantal ouderen stijgt, zou dat deze verandering kunnen verklaren.’

Klachten

De onderzoeker opperde ook nog een andere mogelijke reden. Hij zei dat veel besmette mensen melding maken van klachten die traditioneel niet met het coronavirus worden geassocieerd. Hoofdpijn zou via zijn ZOE-app het vaakst worden gemeld als klacht, in plaats van bijvoorbeeld koorts, hoesten of reukverlies. Daardoor zien mensen mogelijk ook geen reden om zich te laten testen.

Experts verwezen in de media ook naar het Europees kampioenschap voetbal van vorige maand. Supporters zaten tijdens de finale in grote groepen bij elkaar om de wedstrijd te kijken. Voetballiefhebbers gingen vervolgens mogelijk massaal in zelfisolatie toen ze ontdekten dat ze waren blootgesteld. Daardoor kon het aantal nieuwe coronagevallen mogelijk snel stijgen om daarna weer flink af te nemen, opperde epidemioloog John Edmunds volgens Newsweek.

Ook de vakantietijd speelt mogelijk een rol. ‘Scholieren nemen het virus niet meer mee naar huis als ze in de klas besmet raken’, zei Edmunds. ‘Dat zet vermoedelijk de rem op het aantal coronabesmettingen.’