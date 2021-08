Pepsico verkoopt sappentak aan eigenaar Wicky-maker Refresco

Frisdranken- en snackbedrijf PepsiCo verkoopt enkele sapmerken in de Verenigde Staten en Europa aan de Franse investeerder PAI partners. Het gaat onder meer om Tropicana-sappen, die ook in Nederland te koop zijn. PAI is sinds enige jaren eigenaar van Refresco, naar eigen zeggen de grootste onafhankelijke bottelaar ter wereld. Dat Nederlandse bedrijf zit onder meer achter het merk Wicky.

PepsiCo brengt de Amerikaanse sapmerken onder in een samenwerkingsverband met PAI. Het merk achter onder meer Pepsi cola en Lay’s chips houdt daarvan 31 procent in handen. Ook krijgt PAI een optie om enkele Europese sapmerken over te nemen. Daar betalen de Fransen in totaal 3,3 miljard dollar voor.

De sappentak van PepsiCo leverde te weinig winst op naar de zin van het bedrijf. De verkochte merken waren vorig jaar wel goed voor een omzet van 3 miljard dollar. PAI denkt dat er nog voldoende groeimogelijkheden zijn voor de merken die het heeft overgenomen. Dat wil de investeerder bereiken door onder meer productinnovatie en schaalvoordelen.