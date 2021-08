Zakelijke evenementenbranche: markt dreigt in te storten

De markt voor zakelijke evenementen dreigt in te storten als het kabinet niet snel met meer duidelijkheid komt over de coronabeperkingen tot en met december. Dat zegt directeur Riemer Rijpkema van brancheorganisatie EventPlatform. RAI Amsterdam, een grote speler in de branche, waarschuwt dat veel organisatoren in verwarring zijn en zich willen terugtrekken of hun evenement verplaatsen.

Volgens Rijpkema durven veel bedrijven nu geen knoop door te hakken om in het najaar een evenement te organiseren. ‘Iedereen wacht af. Er worden geen handtekeningen gezet om zich bijvoorbeeld te committeren aan een locatie’, bevestigt hij na berichtgeving door BNR Nieuwsradio. Daardoor is het voor de circa 13.000 ondernemingen die werkzaam zijn in de evenementenbranche heel lastig om de nodige voorbereidingen te treffen.

Rijpkema waarschuwt dat als de onzekerheid te lang aanhoudt, bedrijven zich echt kunnen terugtrekken uit wat ooit reguliere, jaarlijks terugkerende evenementen waren. En dan is het nog maar de vraag of zo’n geannuleerd evenement ooit nog terugkomt. ‘Ik denk niet dat de overheid zich realiseert wat voor domino-effect dit kan hebben als bedrijven straks andere keuzes gaan maken.’ Direct en indirect zou de zakelijke evenementenbranche goed zijn voor ruim 9 miljard euro omzet.

Annuleringen

Congreshotels kregen volgens Rijpkema onlangs al met annuleringen te maken, toen de overheid bepaalde coronaversoepelingen deels terugdraaide vanwege de oplopende besmettingscijfers. Hij noemt het ‘moeilijk’ voor de gedupeerde ondernemers omdat tegelijkertijd ook beelden van voetbalwedstrijden op tv te zien zijn, waar het publiek zich volgens hem beduidend minder ingetogen gedraagt dan gebruikelijk is op bijeenkomsten van bedrijven.

Zakelijke evenementen kunnen momenteel alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat deelnemers moeten zitten of dat er slechts één persoon per vijf vierkante meter mag zijn. De capaciteit van een bijeenkomst hangt er daarbij vanaf of mensen bij binnenkomst om een vaccinatie- of testbewijs wordt gevraagd.

Internationale partijen

Door de strenge coronamaatregelen heeft RAI Amsterdam al anderhalf jaar geen grote beurzen en congressen kunnen opzetten. Een probleem is dat internationale partijen meerdaagse festivals met overnachting op het evenemententerrein vaak over één kam scheren met zakelijke evenementen waarbij je elders overnacht. Daardoor denken ze dat er helemaal niks mag, terwijl dat niet het geval is. RAI hoopt dat het kabinet zijn formulering in de communicatie op websites als rijksoverheid.nl wil aanpassen en dat de zestien grote evenementen die dit jaar vanaf september op de agenda staan wel kunnen doorgaan.

EventPlatform vindt dat de overheid in ieder geval langer door zal moeten gaan met het bieden van coronasteun aan bedrijven. Als daar na het derde kwartaal mee wordt gestopt, zoals aangegeven, dan zou veel eerdere steun eigenlijk voor niets zijn geweest. Want dan zouden de gesteunde bedrijven de crisis uiteindelijk toch niet overleven.