Reuters: banken willen kolencentrales in Azië versneld sluiten

Het initiatief van onder meer de banken Citi en HSBC, verzekeraar Prudential en investeringsmaatschappij BlackRock wordt aangevoerd door de ontwikkelingsbank Asian Development Bank. Er wordt gezocht naar een samenwerking tussen overheden en bedrijven om de kolencentrales op te kopen. Die centrales kunnen dan binnen vijftien jaar worden gesloten, tijd waarin werknemers een nieuwe baan kunnen vinden en alternatieve hernieuwbare energiebronnen kunnen worden ontwikkeld.

De eerste gesprekken met Aziatische overheden en banken zouden positief zijn verlopen. Voor de komende internationale klimaattop (COP26) in Glasgow in november moet meer duidelijk zijn. De partijen hopen daar financieringen en andere toezeggingen binnen te halen. Het is nog onduidelijk hoe eigenaren van centrales worden verleid om hun eigendom te verkopen en wat er met de centrale gebeurt zodra deze niet meer gebruikt wordt.

Wereldwijde uitstoot

Kolencentrales zorgen voor een vijfde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en worden gezien als grootste vervuiler. De vraag naar kolen neemt volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) nog altijd toe. Dit jaar over de hele linie met 4,5 procent, meer dan driekwart van die toename komt uit Azië.

Eerst wordt gekeken naar centrales in Indonesië, Vietnam en de Filipijnen. Om in die drie landen de uitstoot van kolencentrales met de helft te verlagen zou volgens Prudential 30 tot 55 miljard dollar aan investeringen nodig zijn. Het plan is om een deel te storten in het verminderen van de koolstofuitstoot van de centrales, een ander deel in hernieuwbare energiebronnen.