Uitbater luchthaven Frankfurt boekt kleine winst

Voor Fraport resteerde een resultaat over zes maanden van 15,4 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies van dik 231 miljoen euro. Door de coronacrisis viel het vliegverkeer destijds nagenoeg stil, terwijl er voor de luchthavenuitbater wel kosten waren. Fraport sloot coronajaar 2020 uiteindelijk af met een verlies van bijna 700 miljoen euro. Het was voor het eerst in twintig jaar dat Fraport een boekjaar met een negatief resultaat afsloot.

Momenteel merkt de luchthavenuitbater dat het verkeer aantrekt. In juni verwerkte Frankfurt Airport 1,8 miljoen reizigers. Dat betekende een toename met 200 procent in vergelijking met juni 2020. Ook in de belangrijke zomermaand juli wisten meer reizigers de luchthaven weer te vinden. Met 2,8 miljoen reizigers was sprake van een groei met 116 procent. Op piekdagen verwerkt de luchthaven evenwel nog maar de helft van van het aantal reizigers van tijdens piekdagen voor de crisis.

Het niveau van vorig jaar

Het totaal aantal passagiers in de eerste zes maanden van dit jaar lag ondanks de groei richting de zomer met 6,5 miljoen reizigers nog altijd ver onder het niveau van vorig jaar. Fraport wijst er daarbij op dat de impact van de crisis destijds pas vanaf maart gevoeld werd. Voor die tijd draaide de luchthaven als normaal. In vergelijking met 2020 lag het aantal reizigers bijna 47 procent lager. Afgezet tegen topjaar 2019 gaat het om een daling van het aantal passagiers met dik 80 procent.

Voor het hele jaar rekent Fraport op een klein verlies of een kleine winst. Daarmee is de uitbater van de luchthaven iets positiever dan eerder, toen nog op een negatief resultaat werd gerekend. Fraport denkt dat dit jaar tussen de 20 miljoen en 25 miljoen reizigers gebruik zullen maken van de luchthaven. Fraport houdt ook vast aan zijn verwachtingen voor een omzet van circa 2 miljard euro.