Oplopende energieprijzen jagen producentenprijzen eurozone aan

De producentenprijzen in de eurozone zijn in juni behoorlijk opgelopen, vooral aangejaagd door de gestegen energieprijzen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat liepen de prijzen die producenten vragen voor hun producten in de eurozone op maandbasis met 1,4 procent op. Op jaarbasis ging het om meer dan 10 procent.

De energieprijzen in de eurozone stegen op maandbasis met 3,3 procent. Op jaarbasis gaat het om een stijging van ruim een kwart, vooral door de opgelopen olieprijzen door optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis.

Als de energiesector uit de vergelijking wordt gelaten was er sprake van een stijging van de producentenprijzen met 0,7 procent op maandbasis. Op jaarbasis gaat het dan om een stijging van de prijzen met 5,6 procent.

In de Europese Unie stegen de producentenprijzen eveneens met 1,4 procent op maandbasis en ruim 10 procent op jaarbasis. In Nederland stegen de prijzen in juni gemiddeld met 0,2 procent in vergelijking met een maand eerder. Op jaarbasis gaat het om een plus van dik 15 procent.