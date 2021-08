Moederbedrijf Peugeot, Fiat en Chrysler herstelt sterk uit crisis

Stellantis sloot de eerste helft van 2021 af met een winst van 5,8 miljard euro. Een jaar eerder was dat, op pro-formabasis omdat Stellantis pas een half jaar bestaat, 797 miljoen euro. Het bedrijf ontstond door de fusie van PSA en Fiat Chrysler. De omzet van de onderneming bedroeg 72,6 miljard euro, tegen 19,6 miljard euro na zes maanden vorig jaar toen de coronacrisis de opbrengsten stevig in de weg zat door sluitingen van fabrieken en showrooms vanwege de coronapandemie.

In de Verenigde Staten werden de SUV’s van Jeep en de trucks van RAM goed verkocht. In Europa waren de Peugeot 2008 en de Citroën C4 belangrijke aanjagers van de groei.

Duurdere modellen

Net als veel sectorgenoten verhoogde Stellantis de prijzen. Daarbij werden met name meer duurdere modellen verkocht. De automaker kampte nog wel met tekorten aan onderdelen zoals chips die de productie verstoorden. Ook dat probleem speelt breder in de auto-industrie.

Volgens financieel topman Richard Palmer van Stellantis hebben de chiptekorten ervoor gezorgd dat er 700.000 auto’s minder in elkaar konden worden gezet in de eerste helft van 2021. In de rest van het jaar zal de situatie vergelijkbaar zijn met een lichte verbetering tegen het einde van het jaar. Ondanks de problemen sprak Palmer van ‘zeer sterke’ resultaten.

Stellantis wil in de komende twee jaar een elftal nieuwe volledig elektrische voertuigen op de markt brengen. Daarnaast gaat het nog eens om een tiental hybride plug-inmodellen.