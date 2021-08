Nederland is de op een na grootste ijsexporteur van de EU

De Duitsers produceerden vorig jaar 642 miljoen liter ijs. Die had een gemiddelde prijs van 1,3 euro per liter en was daarmee ook het goedkoopst van de EU. Frankrijk heeft Italië ingehaald en is de op een na grootste producent met 516 miljoen liter. Frans ijs is gemiddeld het duurst met 2,2 euro per liter. Italië was in 2016 nog de grootste producent van ijs in de EU, maar werd een jaar later voorbijgestreefd door Duitsland.

In totaal werd in de EU 2,9 miljard liter ijs gemaakt, 9 procent minder dan in 2019. Daarvan werd ruim 230 miljoen kilo geëxporteerd naar landen buiten de EU. Die ijsberg had een waarde van meer dan 750 miljoen euro.

De Fransen exporteerden het meeste ijs met 59 miljoen kilo. Nederland is de tweede exporteur met 38 miljoen liter en Duitsland is derde met 29 miljoen.