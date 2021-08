Obama wil groot verjaardagsfeest, Republikeinen reageren kritisch

De Amerikaanse oud-president Barack Obama krijgt kritiek omdat hij zijn zestigste verjaardag groots wil vieren. De Democraat nodigt honderden gasten uit in zijn buitenverblijf op het eiland Martha’s Vineyard, schrijft The Wall Street Journal. Dat ligt gevoelig omdat er in de Verenigde Staten grote zorgen zijn over de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Er worden daarom steeds meer coronamaatregelen aangescherpt.