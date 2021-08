Sanofi steekt miljarden in technologie achter coronavaccin

De Franse farmaceut Sanofi heeft overeenstemming bereikt over de overname van partner biotechnologiebedrijf Translate Bio. De miljardendeal is het eerste voorbeeld van een grote farmaceut die een biotechbedrijf opkoopt, vanwege de technologie achter enkele van ‘s werelds meest verkochte coronavaccins; mRNA.

Sanofi heeft een inhaalslag te maken op het gebied van coronavaccins. Nieuwkomers als BioNTech en Moderna lopen op het gebied van Covid-19-vaccins voorop met de zeer effectieve mRNA-injecties die al bij meer dan 1 miljard mensen zijn gezet.

Het pionierswerk van die bedrijven is rijkelijk beloond. Zo is de marktwaarde van Moderna momenteel bijna 140 miljard dollar. Aan BioNTech, dat bij de coronavaccins samenwerkt met partner Pfizer, hangt momenteel een prijskaartje van 80 miljard dollar.

Eiwittechnologie

Sanofi heeft nog geen vaccin tegen corona op de markt. Het belangrijkste kandidaat-vaccin is gebaseerd op eiwittechnologie die al wordt gebruikt in griepprikken van de onderneming. De ontwikkeling van het middel, dat maanden vertraging heeft opgelopen, bevindt zich nu in een in een laat stadium en zou nog dit jaar goedgekeurd kunnen worden door regelgevende instanties.

Daarnaast ontwikkelt Sanofi samen met Translate Bio een mRNA-coronaprik. Dit middel komt naar verwachting pas volgend jaar op de markt. De bedrijven bundelden al in 2018 hun krachten om tot mRNA-vaccins te komen, ook voor andere infectieziekten.

Sanofi betaalt omgerekend 2,7 miljard euro voor de aandelen van het Amerikaanse Translate Bio. De prijs van 38 dollar (32 euro) per aandeel betekent een premie van 30 procent op de slotkoers van Translate Bio op maandag.