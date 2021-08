Speciaalchemiebedrijf DSM centraal op Damrak na cijfers

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine minnen te openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent lager.

DSM bleef profiteren van de sterke vraag naar vezels en andere producten die door zijn materialentak worden gemaakt. Ook de voedingsmiddelentak groeide gestaag door. De omzet van het concern groeide in de eerste zes maanden van het jaar tot bijna 4,9 miljard euro en het bedrijf sloot het halfjaar af met een winst van 1 miljard euro. DSM scherpte ook zijn ambities aan op het gebied van duurzaamheid. Als onderdeel van internationale afspraken wil het speciaalchemiebedrijf tegen 2050 klimaatneutraal zijn.

Prosus

Het aandeel van techinvesteerder Prosus zal waarschijnlijk onder druk komen te staan. Het Chinese technologiebedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, kelderde in Hongkong ruim 7 procent. De koersval volgde op kritiek in Chinese staatsmedia op online gaming. Tencent is een grote speler in de gamesector en beleggers vrezen dat Peking strengere maatregelen zal nemen om te zorgen dat de Chinese jeugd minder tijd zal besteden aan games, om verslaving tegen te gaan.

SBM Offshore kondigde aan een intentieverklaring te hebben getekend met het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras voor het gebruik van het productie- en opslagschip (FPSO) Alexandre de Gusmão. Het contract heeft een looptijd van 22,5 jaar. Volgens topman Bruna Chabas van de maritiem dienstverlener is dit het tweede grote contract dat SBM dit jaar heeft gesloten met Petrobras.

Europese beurzen

De Europese beurzen wonnen maandag terrein. De AEX-index klom 0,5 procent tot 758,22 punten en de MidKap won 0,4 procent tot 1057,92 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent. Wall Street begon augustus met kleine koersuitslagen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 34.838,16 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent.

De euro was 1,1876 dollar waard, tegen 1,1875 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen licht omlaag na de forse daling op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 71,15 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent minder, op 72,77 dollar per vat.