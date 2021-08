Stille tocht voor doodgestoken 15-jarige jongen in Rotterdam

In Rotterdam begint dinsdagavond om 19.00 uur een stille tocht voor de 15-jarige jongen die vorige week werd doodgestoken in de wijk Beverwaard. De tocht begint op de Rhijnauwensingel en gaat via de Baarlopoort en Elsopoort naar het park aan de Goedenraadweg, waar de jongen werd neergestoken.