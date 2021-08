Weer Urker voor rechter na geweld tegen journalist

Een 35-jarige man uit Urk moet dinsdag voor de politierechter in Lelystad verschijnen omdat hij zou hebben geprobeerd een verslaggever van PowNed aan te rijden. De betrokken verslaggever was op 28 maart met een cameraman bij de Sionkerk in Urk. Die opende destijds ondanks de coronamaatregelen de deuren voor alle gelovigen, wat tot de nodige ophef leidde.