Reese Witherspoon verkoopt mediabedrijf voor honderden miljoenen

Het Amerikaanse mediabedrijf Hello Sunshine van actrice Reese Witherspoon wordt naar verluidt voor honderden miljoen dollars overgenomen door investeerder Blackstone. Die gaat het bedrijf onderbrengen in een nieuw mediabedrijf, dat geleid zal worden door twee voormalige bestuurders van entertainmentconcern Disney.

Hoeveel geld er precies met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Volgens bronnen van de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gaat het om een investering van 500 miljoen dollar voor een meerderheid van de aandelen. Die waren tot nu toe in handen van Witherspoon, haar echtgenoot Jim Toth en zakenpartner Seth Rodsky.

Witherspoon richtte Hello Sunshine in 2016 op. De onderneming houdt zich bezig met verhalen gericht op vrouwen, en heeft onder meer de serie Big Little Lies geproduceerd voor HBO. Ook The Morning Show van Apple TV+ komt van Hello Sunshine. In beide series speelt Witherspoon een hoofdrol. Ze noemt de overname nu ‘een belangrijke stap omdat het laat zien dat verhalen voor vrouwen ertoe doen’. De Oscar-winnares blijft ook na de deal bij Hello Sunshine betrokken en houdt een deel van de aandelen in handen.

Blackstone probeert volgens kenners een soort media- en entertainmentportfolio op te bouwen. Zo heeft de investeerder ook vastgoed gekocht dat wordt gebruikt voor het maken van films en tv-programma’s. Maandag werd tevens aangekondigd dat Blackstone ten noorden van Londen een nieuwe filmstudio wil bouwen. Dat project wordt gedaan samen met de Amerikaanse studio-exploitant Hudson Pacific. Voor de studio wordt bijna 1 miljard dollar uitgetrokken.