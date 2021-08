Duitsland begint met extra coronaprik voor risicogroepen

De extra prik vloeit voort uit zorgen over een ‘een verminderde of snel afnemende’ reactie van het afweersysteem (immuunrespons) op corona bij sommige groepen die zijn gevaccineerd. De booster van de fabrikanten Pfizer/BioNTech of Moderna wordt ook aangeboden aan personen die zijn ingeënt met AstraZeneca of Janssen (Johnson & Johnson).

De verruiming van de inentingscampagne was een unaniem besluit van de gezondheidsministers van de zestien Duitse deelstaten, in afstemming met de Duitse minister van Gezondheid, melden Duitse media.