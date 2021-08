Meerdere getuigen gehoord over dodelijke mishandeling Mallorca

De politie heeft in Nederland meerdere getuigen gehoord over de fatale mishandeling op 14 juli aan het strand van Palma de Mallorca, waardoor een 27-jarige man uit Waddinxveen om het leven kwam. Onderzoek van het Nederland Forensisch Instituut (NFI) bevestigt dat het slachtoffer om het leven is gekomen door geweld.

Sommige getuigen hebben zichzelf bij de politie gemeld. Binnenkort worden nog meer getuigen gehoord, stelt het Openbaar Ministerie. ‘De hulp van de getuigen is erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat de toedracht van het geweld was en wie zich schuldig hebben gemaakt aan het geweld. Op de beelden van het geweld is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken.’

Politie en OM roepen deze omstanders nogmaals op zich te melden. Het OM maakt later deze week meer bekend over de Mallorcazaak, waarbij meerdere verdachten in beeld zijn. Dertien jongeren gingen in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. Het slachtoffer uit Waddinxveen werd tegen het hoofd geschopt. Hij overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen.

De politie wilde de groep aanhouden in een vakantiewoning vlakbij Palma, maar twaalf van de dertien verdachten bleken spoorslags terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de jongens uit de groep bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren. Hij werd uiteindelijk opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar werd daarna weer vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.