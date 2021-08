Koperprijs omhoog door mogelijke stakingen

In een laatste poging om een staking te voorkomen gaat BHP Group komende week, samen met vertegenwoordigers van de Chileense overheid, praten met werknemers van Escondida. Dat is de grootste kopermijn ter wereld. De partijen zijn al enkele maanden in gesprek over een hoger loon. Twee andere kleinere kopermijnen, de Andina-mijn die in handen is van Codelco en de Caserones-mijn van JX Nippon Mining & Metals, hebben soortgelijke problemen nu werknemers om meer loon vragen vanwege koperprijs die op recordhoogte staat.

Beleggers hielden de ontwikkeling van de koperprijs al scherp in de gaten, vanwege een terugval in de industriële productie in China door de coronacrisis. China neemt veel koper af. Volgens een graadmeter voor grondstoffen bereikte de Chinese productie het laagste niveau sinds april 2020. Daarnaast voert de Chinese overheid de druk op het aanpakken van hoge grondstofprijzen op en dreigt een mogelijke aanscherping van wereldwijd monetair beleid.

Sommige analisten verwachten dat de terugval van de productie groter wordt naarmate het jaar vordert, anderen denken dat als de vraag vanuit China en de Verenigde Staten tegelijk aantrekt de prijzen nog verder zullen stijgen.